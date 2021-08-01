Сегодня в Нальчике вспоминали добровольцев, воевавших за независимость Абхазии





Сегодня в Нальчике на площади Абхазии собрались представители общественности, чтобы почтить память тех, кто погиб в войне 92-93-го годов. Митинг приурочили к Дню добровольца, который в братской республике отмечают 15-го августа. На площадь в центре Нальчика пришли те, кто участвовал в грузино-абхазской войне, а также представители государственных структур и общественных организаций. Выступавшие напомнили, что посланцы Кабардино-Балкарии были среди первых из тех, кто пришел на помощь абхазам в их борьбе за независимость. В вооруженном конфликте начала 90-х погибли 59 добровольцев из Кабардино-Балкарии. 12 удостоены звания «Герой Абхазии», шестеро – посмертно. Память ушедших почтили минутой молчания. Участники митинга возложили цветы к подножию памятника, установленного на площади.