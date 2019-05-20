Сегодня в Нальчике в республиканском онкодиспансере прошла масштабная акция «Проверь родинку – живи долго». — 2019.05.20

Врач-онкодерматолог Адина Ахматова проводила прием пациентов без предварительной записи и направления. Для этого посетителям необходимо было иметь при себе лишь свои документы. Специалист исследовала на наличие различных кожных заболеваний, которые могут представлять потенциальную опасность. За время акции принято больше 100 пациентов и выявлено несколько случаев меланомы – онкологического заболевания. Однако главная сложность, по словам доктора, заключается в том, что в большинстве случаев люди не придают серьезного значения этой проблеме.
Расширенный материал о том, как прошла акция «Проверь родинку — живи долго» смотрите в наших следующих выпусках.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2019.05.20

— Щщыгъуэ-щ1эж махуэр зэрек1уэк1ынум теухуауэ (Хьэф1ыц1э Мухьэмэд).

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2019.05.20

— Терроризмни профилктикасына жораланган жыйылыу болгъанды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2019.05.20

— Сегодня всемирный день метрологии. (Заместитель директора Центра стандартизации и метрологии г.Нальчика- Р.Боготырева.)

Подробнее