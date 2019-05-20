Сегодня в Нальчике в республиканском онкодиспансере прошла масштабная акция «Проверь родинку – живи долго». — 2019.05.20

Врач-онкодерматолог Адина Ахматова проводила прием пациентов без предварительной записи и направления. Для этого посетителям необходимо было иметь при себе лишь свои документы. Специалист исследовала на наличие различных кожных заболеваний, которые могут представлять потенциальную опасность. За время акции принято больше 100 пациентов и выявлено несколько случаев меланомы – онкологического заболевания. Однако главная сложность, по словам доктора, заключается в том, что в большинстве случаев люди не придают серьезного значения этой проблеме.

Расширенный материал о том, как прошла акция «Проверь родинку — живи долго» смотрите в наших следующих выпусках.