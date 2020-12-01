Сегодня в Нальчике в Национальной библиотеке прошел круглый стол в рамках Международного театрального фестиваля «Южная сцена»





Это площадка для демонстрации творческих достижений театров Северного Кавказа и не только. За круглым столом деятели искусства поднимали наиболее актуальные вопросы, делились мнениями, совместно искали способы преодоления трудностей, которые схожи у театров в регионах. В частности, говорили о финансах, кадрах и национальной драматургии.

Записи спектаклей-участников можно найти на сайте Минкульта Кабардино-Балкарии. Финальным аккордом фестиваля стала постановка Абхазского госдрамтеатра «Цилиндр». Сегодня «Южная сцена» завершит свою работу.