Сегодня в Нальчике стартовала всероссийская акция «Библионочь»

Сегодня в Нальчике стартовала всероссийская акция «Библионочь». В нынешнем году ее посвятили 60-летию первого полета человека в космос. Эта тема стала главной и на встрече писателей Кабардино-Балкарии со школьниками, которую провели в Национальной библиотеке им.Мальбахова. О прошлом и самом ближайшем будущем российской космонавтики рассказали ученикам санаторно-лесной школы. Также дети пообщались с поэтом Джамбулатом Кошубаевым. Писатель Рая Кучмезова ознакомила учеников 21-й школы с биографией и достижениями видного российского ученого Тимура Энеева. Говорила она и о том, как важно для подрастающего поколения читать, думать, мечтать. Школьников пригласили на экскурсию в сектор редкой и ценной литературы. Здесь хранятся экземпляры книг, изданные в прошлых столетиях. Акция «Библионочь» продлится в Национальной библиотеке три дня.