Сегодня в Нальчике стартовал проект ГТРК «Кабардино-Балкария» «Добрая среда»





«Добрая среда» — так называется новый проект ГТРК «Кабардино-Балкария», который стартовал сегодня в Нальчике. В гостях у ГТРК «Кабардино-Балкария» — дети с ограниченными возможностями здоровья. Они – первые участники «Мультклуба», который родился сегодня в рамках проекта «Добрая среда». Идея его создания появилась давно, говорит директор компании Людмила Казанчева. Цель — вовлечь детей с ограниченными возможностями здоровья в творческую среду. На праздник пришли и воспитанники первой школы-интерната Нальчика. Для ребят подготовили большую развлекательную программу. Но основная часть первого занятия – мастер-класс по рисованию. В числе гостей праздника – представители общественности и выдающиеся деятели искусств. Результатом проекта «Добрая среда» станет создание мультипликационного фильма из рисунков ребят. Но главное – участники клуба смогут развить свои творческие способности. А подарки в честь открытия – приятный бонус.