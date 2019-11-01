Сегодня в Нальчике стартовал – форум для молодежи, на котором можно проявить активную гражданскую позицию в борьбе с корупцией — 2019.11.26





В республиканском Минпросвещения собрались студенты, учащиеся образовательных школ и волонтеры. В этом году съезд «стоп коррупция» проводится в новом формате. Это практические задания, тренинги и интерактивное общение со спикерами, причем с использованием мобильных телефонов. По мнению организаторов, такая программа пользуется бОльшим успехом, чем привычные лекции. Охват – свыше ста человек, среди них активисты с разных районов Кабардино-Балкарии, лидеры общественных организаций, молодые специалисты.

Вторая часть съезда – дискуссии. Тематика обсуждений – «профилактика правонарушений». Проводится форум ежегодно в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией. Отмечают его 9-го декабря.