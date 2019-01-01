Сегодня в Нальчике состоялось традиционное торжественное награждение Почетными грамотами Парламента Кабардино-Балкарии





Почетной Грамоты высшего законодательного органа республики удостоены около четырех десятков человек, внесших существенный вклад в развитие экономики, здравоохранения, образования, ЖКХ, журналистики, физкультуры и спорта в Кабардино-Балкарии. Награды вручила председатель Парламента Татьяна Егорова. Она пожелала всем приглашенным дальнейших успехов в работе. Церемония завершилась традиционным фото на память.