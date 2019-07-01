Сегодня в Нальчике состоялось торжественное вручение почетных грамот Парламента Кабардино-Балкарии — 2019.07.11





Мероприятие стало одним из завершающих в рамках работы пятого созыва высшего законодательного органа КБР. Список тех, кого сегодня наградили, составлялся в течение года. Всего -около 70-ти человек. В приветственном слове председатель Парламента Татьяна Егорова подчеркнула, что трудовая жизнь каждого из присутствующих является примером преданности своему делу. Еще 18-ти жителям Кабардино-Балкарии за заслуги и успехи в работе вручили благодарности председателя Парламента республики.