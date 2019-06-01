Сегодня в Нальчике состоялась генеральная репетиция международного военно-технического форума “Армия-2019” — 2019.06.25





Он впервые пройдет в столице Кабардино-Балкарии в конце недели. По традиции, зрелищное мероприятие проводили только в подмосковном Алабино. В нынешнем году, по приказу министра обороны России, было принято решение продемонстрировать новинки вооружения и жителям регионов.

Площадки форума будут работать с 28 по 30 июня с 10 утра и до 16 часов на площади Абхазии и стадионе «Спартак». Посетителям продемонстрируют возможности спортивных автомобилей и беспилотных летательных аппаратов. Также пройдет выставка стрелкового оружия и технических средств разведки.