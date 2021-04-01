Сегодня в Нальчике состоится премьера спектакля «Фуршет после премьеры»

Сегодня в Русском государственном драматическом театре им. Горького состоится премьера нового спектакля «Фуршет после премьеры» по пьесе Валентина Красногорова. По произведению, дружеское застолье омрачает загадочная смерть одного из персонажей. Присутствующие подозревают друг друга и проявляют свои нелучшие качества. Один из них Лодовико – его играет заслуженный артист республики Олег Гусейнов. Роль Дездемоны в одном из составов исполняет заслуженная артистка республики Элеонора Мамаладзе. За свою карьеру она создала на сцене больше 40 персонажей. Но признаётся — играть столь «отрицательного» героя ей ещё не приходилось. Закрученный сюжет завершается неожиданным финалом. В спектакле задействовали 16 человек. Постановку осуществили благодаря федеральной субсидии на поддержку творческой деятельности театров. Премьера уже сегодня и завтра, 9 апреля.