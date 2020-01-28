Сегодня в Нальчике провели первое – организационное – заседание Общественного совета при парламенте Кабардино-Балкарии нынешнего созыва.

Председателем совета единогласно избрали Ильяса Бечелова. А также определили двух заместителей. Ими стали Ольга МихайлЕнко и Радий Жиругов. Спикер Татьяна Егорова ознакомила участников заседания с ключевыми задачами, которые стоят перед парламентом, а значит – и перед общественниками.
Отмечу, что консультативно-совещательный орган призван содействовать парламентариям во взаимоотношениях с институтами гражданского общества. Участники также вносят предложения по совершенствованию законодательной базы республики. В составе Общественного совета – больше 50 человек. Это авторитетные люди, представляющие различные сферы деятельности.

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