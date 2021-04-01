Сегодня в Нальчике прошла акция «Сад памяти»

В Нальчике на территории Парка Победы сегодня прошла международная акция, приуроченная к 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны. Волонтеры высадили 300 саженцев. Принять участие в знаковом событии смог любой желающий. Организаторы – Минприроды КБР. Цель акции – увековечить подвиг жителей республики, погибших в этой войне. Акция стартовала по всей России по поручению президента РФ. Саму акцию на уровне страны организовали «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Подобные масштабные экологические акции в Кабардино-Балкарии не единичны. Уже не первый год высадку деревьев организует Министерство природных ресурсов и экологии республики. К экологической и патриотической акции «Сад Памяти» присоединяемся и мы, ГТРК «Кабардино-Балкария». Каждое высаженное дерево, спустя десятки лет будет символизировать отданную жизнь за мирное небо над головой. Парк с символичным названием «Победа» городские власти планируют благоустраивать. В скором времени, благодаря неравнодушным жителям республики здесь появится еще несколько аллей молодых орешников и лип.