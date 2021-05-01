Сегодня в Нальчике при пожаре в многоэтажном доме никто не пострадал





В Нальчике сегодня в одной из многоэтажек произошел пожар. В этом жилом доме по улице Кабардинской девять этажей. Число квартир исчисляется сотнями. Сигнал о возгорании поступил в 08:41 утра. Спустя буквально пять минут на место прибыли пожарные. Выяснилось: в огне – двухкомнатная квартира на седьмом этаже, которую арендовала семья Гайдаровых, причем всего неделю назад. Когда случилось ЧП, людей в помещении, к счастью, не было. По словам Джульетты Гайдаровой, огонь повредил вещи, бытовую технику, мебель. Площадь возгорания превысила 65 квадратных метров. В его ликвидации участвовали больше 20 специалистов, которые использовали шесть спецмашин. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, пожар удалось локализовать, и пламя не перекинулось на квартиры рядом. По состоянию на 9:20 пожар был локализован и в 9:52 полностью потушен. Погибших и пострадавших нет. Осуществлена эвакуация 50 человек –жильцов данного дома. Задымлён был весь подъезд. Из квартир с соседних этажей спасли 12 человек. Каждый горевший метр обследовали, чтобы исключить рецидив. По факту пожара сейчас проводят проверку. Причины ЧП предстоит выяснить.