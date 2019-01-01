Сегодня в Нальчике почтили память знаменитого башкирского поэта и писателя Мустая Карима — 2019.10.17


20-го октября исполняется сто лет со дня его рождения. Митинг провели возле памятника Кайсыну Кулиеву. При жизни литераторы были очень дружны. В честь юбилейной даты представители Башкирского отделения Русского географического общества организовали экспедицию в Кабардино-Балкарию. Они готовятся к восхождению на одну из вершин Главного кавказского хребта, которая с минувшего года называется пик Мустая Карима. Находится гора рядом с пиком Кайсына Кулиева.
Высота пика – больше трех с половиной тысяч метров. Гости из Уфы поблагодарили жителей Кабардино-Балкарии за сохранение памяти о Мустае Кариме… На митинг пригласили представителей власти и творческой интеллигенции нашей республики. Вдова Кайсына Кулиева Элизат рассказала о добрых взаимоотношениях двух советских поэтов. Гости привезли с собой подарочные издания произведений Карима, сувениры с символикой Русского географического общества и настоящий башкирский мед. Добавлю, что само восхождение намечено на 20 октября.

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