Сегодня в Нальчике отметили день рождения комсомольской организации Кабардино-Балкарии

Сегодня в Нальчике отметили день рождения комсомольской организации Кабардино-Балкарии. Ровно 101 год назад в республике создали Союз рабочей молодежи. Праздничной дате посвятили митинг. На него собрались ветераны комсомола и нынешние активисты. Они говорили о том, что ВЛКСМ был настоящей школой становления советского гражданина, а также братской семьей единомышленников. Во всех масштабных проектах прошлого обязательно участвовали комсомольцы. Участники митинга почтили память героев, которые пожертвовали своими жизнями для блага Родины, а затем возложили цветы к монументу павшим комсомольцам.