Сегодня в Нальчике организовали встречу представителей Национального банка по Кабардино-Балкарии с педагогами и специалистами управлений образования





С 2020-го в республике действует программа повышения финансовой грамотности жителей. Рассчитана она на четыре года. В ней уже приняли участие 70 процентов школ Кабардино-Балкарии, а также колледжи и вузы. В дальнейшем планируют обучать и других людей. Занятия проводят в онлайн-формате.

Очередная сессия онлайн-уроков для школьников стартовала 21 января. Курс рассчитан на три месяца. Темы самые разнообразные: сбережения, финансовые инструменты для бизнеса, налоги и пенсионные накопления, безопасность пользования банковскими картами, противостояние мошенникам. Гибкий график позволяет включать уроки как в школьное расписание, так и в программы дополнительного образования… За активное участие в организации лекций педагогам городов и районов сегодня вручили грамоты Национального банка.