Сегодня в Нальчике обсуждали результаты деятельности регионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за четвертый квартал 18-го года — 2019.02.19





Как отметили на встрече, наиболее распространенным нарушением за отчетный период явилась порча земель в результате их захламления промышленными и бытовыми отходами, повреждение защитного лесного насаждения и мелиоративной системы. Нередки в республике и зарастания сельхозугодий сорной и древесно-кустарниковой растительностью. По словам специалистов, причиной тому – недостаточное знание требований законодательства землепользователями. В ходе мероприятия, участники встречи смогли получить ответы на интересующие их вопросы.