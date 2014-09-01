Сегодня в Нальчике чествовали победителей Всероссийской олимпиады школьников





Умники и умницы Кабардино-Балкарии сегодня принимали поздравления. В Нальчике наградили победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Чествовали сегодня и их наставников. Всероссийская олимпиада занимает лидирующие позиции по количеству участников, притом не только в нашей стране, но и в мире. Проводят ее по 24-м учебным дисциплинам. Сегодня в Нальчике чествовали тех, кто добился выдающихся успехов на смотре знаний в 20-21-м годах.