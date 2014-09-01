Сегодня в Нальчике чествовали победителей конкурсов, посвященных чтению





Сегодня отмечают Всемирный день книги и авторского права. В честь этого события в Нальчике чествовали победителей и активных участников конкурсов, посвященных чтению.

Праздник открыл танцевальный номер в исполнении воспитанников Детской академии творчества «Солнечный город». Саму церемонию организовало Общество книголюбов республики. В зале –победители конкурсов миниатюрной книги, чтения стихов, создания слоганов и переводов. Среди лучших – работники образования и культуры, а также школьники. Награды им вручали известные поэты Кабардино-Балкарии. Церемонию награждения сопровождала концертная программа. На сцене выступили детские ансамбли региона.