Сегодня в Нальчике чествовали педагогов и воспитателей – за трудовой вклад и профессиональные достижения — 2019.10.02


Торжество организовали в региональном исполкоме «Единой России» и посвятили предстоящему Дню учителя, а также прошедшему Дню дошкольного работника.
В адрес тех, кто вкладывает свои силы, знания и умения в развитие подрастающего поколения, звучали поздравления и теплые слова. 30 специалистов, представляющих все районы республики, а также Нальчик, наградили Почетными грамотами. В церемонии участвовал депутат Государственный Думы России Заур Геккиев. Торжество в честь профессиональных праздников своим выступлением украсили вокалисты – студенты колледжа культуры и искусств.

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— Къыралны башчысы Мария Кучинаны алгъышлагъанды.

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— Сегодня- второй день Всероссийских учений по гражданской обороне.

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