Сегодня в Нальчике чествовали педагогов и воспитателей – за трудовой вклад и профессиональные достижения — 2019.10.02





Торжество организовали в региональном исполкоме «Единой России» и посвятили предстоящему Дню учителя, а также прошедшему Дню дошкольного работника.

В адрес тех, кто вкладывает свои силы, знания и умения в развитие подрастающего поколения, звучали поздравления и теплые слова. 30 специалистов, представляющих все районы республики, а также Нальчик, наградили Почетными грамотами. В церемонии участвовал депутат Государственный Думы России Заур Геккиев. Торжество в честь профессиональных праздников своим выступлением украсили вокалисты – студенты колледжа культуры и искусств.