Сегодня в Нальчик впервые прибыл самолёт из Сочи

Сегодня впервые в Нальчик прибыл самолёт из Сочи. Отныне жители республики меньше чем за час смогут добраться до Черноморского побережья.

Встречали борт по традиции водяной аркой. Перелеты осуществляет авиакомпания «РусЛайн». Все маршруты будут выполняться на современных турбореактивных самолетах. Рассчитаны они на 50 мест. Время в пути – 55 минут. Самолеты из Сочи в Нальчик будут оправляться два раза неделю – по средам и субботам. Стоимость билета – от 2-х тысяч рублей. Сегодняшний борт сразу после заправки отправился обратно в Международный аэропорт Сочи.