Сегодня в Национальном краеведческом музее в Нальчике открылась выставка фотоконкурса «С чего начинается Родина»





Его посвятили 100-летию образования Кабардино-Балкарии. Участниками было представлено более двухсот работ. Они связаны с историческим, природным и культурным наследием. Одним из победителей стала Самира Асланова. Ее композиция «Доблесть предков» заняла 1 место. Для девушки фотоискусство пока только хобби, но она планирует совершенствовать свое мастерство.

Отбор проходил в четырех номинациях: «Природа родного края», «Культура и традиции моей республики», «Ностальгия», «Мои земляки». Победителям вручили памятные подарки и дипломы. Кроме того, снимки фотохудожников можно увидеть и возле зданий Музыкального театра и ГКЗ в формате опен-эйр. Чтобы жители города смогли поближе ознакомиться с творчеством конкурсантов. Выставка продлится до конца декабря.