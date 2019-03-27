Сегодня в МВД по Кабардино-Балкарии состоялся брифинг по вопросам оказания государственных услуг гражданам и организациям в электронном виде. — 2019.03.27

В его работе приняли участие представители различных подразделений, члены Общественного совета, а также журналисты республиканских СМИ. Как было отмечено на встрече, количество обращений граждан в органы внутренних дел значительно выросло. Так, в 2018 году доля гос_услуг, предоставленных по вопросам миграции в электронном виде составила почти 84 процента от общего числа обратившихся. В нынешнем году эта цифра уже увеличилась на 4 процента. В информационный центр ведомства через единый портал в 2016 году обратились только 23 % заявителей, в нынешнем — более 97-ми. Следует добавить, что подобная услуга имеет ряд преимуществ- избавляет граждан от необходимости стоять в очередях, в некоторых случаях действует система скидок.

Также была озвучена статистика обращений граждан в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР. В завершение встречи, участники брифинга ответили на вопросы журналистов.