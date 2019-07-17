Сегодня в Музее ИЗО открываются сразу две новые экспозиции. — 2019.07.17

Одна из них – персональная выставка работ Анатолия Анненкова под названием «Санкт-Петербург – Нальчику».

Ее монтаж в музее завершился накануне. Анатолий Анненков – выпускник Ленинградского института имени Репина. Живет и работает в Северной столице. Пишет в манере импрессионизма, но при этом следует традициям русской живописи. Критики часто отмечают в его работах тонкое чувство цвета и света.

В экспозиции представлены 35 работ автора. Многие из них перекликаются между собой, создавая циклы, своеобразные сюиты, например, из видов Эрмитажа. Вторая выставка также связана с Санкт-Петербургом. Город на Неве в экспозиции представлен гравюрами, акварелями и рисунками художников восемнадцатого-двадцатого веков, но уже из фондов самого музея. Откроются обе выставки в буквально через несколько минут и будут работать до конца июля.