Сегодня в Москве в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента состоится прощание с выдающимся российским ученым, академиком Российской академии наук Тимуром Магометовичем Энеевым. — 2019.09.11

Он родился 23 сентября 1924 года. В 1948 году закончил механико-математический факультет МГУ, много лет работал под руководством академика КЕлдыша. Выдающиеся заслуги Энеева в области космодинамики, космогОнии, теории оптимального управления, биологии были отмечены высокими правительственными наградами. В 33 года он стал лауреатом Ленинской премии, награжден орденАми Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Почёта, а также удостоен ряда престижных научных премий. Тимур Энеев ушел из жизни 8 сентября.