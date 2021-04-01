Сегодня в Минстрое КБР Алим Бербеков провел пресс-конференцию





Сегодня на пресс-конференции в Минстрое КБР с журналистами пообщался министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Алим Бербеков. Он рассказал о том, что в минувшем году, количество построенного жилья превысило запланированную в министерстве цифру на пять процентов – в эксплуатацию ввели около двухсот тысяч квадратных метров. Появилось в Кабардино-Балкарии свыше 20-ти дошкольных и одно школьное учреждение. В прошлом году по программе «Чистая вода» в районах построили свыше 30 объектов. На этот год запланировано обустройство еще 19. Кроме того, продолжается проектирование, а также создание групповых водоводов, которые должны обеспечивать живительной влагой сразу множество населенных пунктов. Еще одним важным элементом, по словам министра является обустройство очистных сооружений в Кабардино-Балкарии. Так, в городе Майском уже в этом году начнет работать новый комплекс. Также в планах модернизировать нальчикские и прохладненские – повысить их пропускную способность и построить новые в Тырныаузе.