Сегодня в министерстве спорта КБР чествовали призеров первенства России по грэпплингу и чемпионов мира по бразильскому джиу-джитсу — 2019.08.07

В соревнованиях, проходивших в июле в Москве по бразильскому джиу-джитсу, приняли участие более 1000 человек. В их числе и сборная команда КБР. Спортсмены республики принесли сборной России 7 медалей разного достоинства. На пресс-конференции в Минспорта КБР тренеры и бойцы поделились своими впечатлениями о турнире. Также совсем недавно в городе Орле прошло всероссийское первенство по грэпплингу. На этих состязаниях наши спортсмены также показали отличные результаты, завоевав 10 наград разного достоинства. Пресс-конференция завершилась совместным фото на память.