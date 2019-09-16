Сегодня в Колонном зале Дома правительства прошла регистрация депутатов Парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва — 2019.09.16





В высший законодательный орган республики прошли 70 народных избранников от 5 партий. Депутатские мандаты распределились следующий образом: от «Единой России» – 50 представителей, 9 – от КПРФ, 7 – от «Справедливой России», от партии «Зеленых» и ЛДПР – по 2 представителя. С высоким доверием, которое было оказано жителями республики, депутатов поздравил руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков. Он также зачитал указ главы региона о первом заседании Парламента КБР шестого созыва. Обращаясь к депутатам омбудсмен, руководитель профильного Общественно-консультативного совета Борис Зумакулов подчеркнул, что вместе с руководством республики и представителями гражданского общества народным избранникам предстоит напряжённая работа для сохранения стабильности и процветания республики.

Выборы в Парламент КБР шестого созыва прошли 8 сентября. Как отметил сегодня председатель Избирательной комиссии республики Вячеслав Гешев, организация голосования в Кабардино-Балкарии признана одной из лучших по России.