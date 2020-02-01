Сегодня в Кишпеке торжественно открыли мемориальную доску в память о первом медработнике в селе, участнике Великой Отечественной Борисе Гошокове





Накануне исполнилось сто лет со дня его рождения. Борис Гошоков окончил медицинский техникум в Нальчике. Своей профессии был предан необыкновенно, делились односельчане. На фронте работал в санчастях – оказывал первую помощь раненым, участвовал в хирургических операциях. Вернувшись на родину, стал работать в медицинском пункте, который сам и создавал.

Памятную плиту установили на стене той самой амбулатории, где работал «доктор Гошоков» — именно так называли его односельчане.