Сегодня в КБР стартовал всероссийский турнир «Приз Эльбруса»





За «Приз Эльбруса» в горах Кабардино-Балкарии борются горнолыжники. Сегодня в Приэльбрусье стартовал всероссийский турнир. На склоны высочайшей горы Европы приехали свыше 180-ти спортсменов из 18 регионов России. Взрослые и юниоры выступают в двух дисциплинах – «слалом» и «слалом-гигант». Соревнования проходят на леднике, а значит гости курорта могут кататься на трассах в стандартном режиме. Отмечу, что «Приз Эльбруса» завершает календарь нынешнего сезона для горнолыжников, и уже первого июля у них начнется новый период демонстрации профессиональных достижений.