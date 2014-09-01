Сегодня в КБР стартовал всероссийский проект «Детство без опасности»


Сегодня в Нальчике стартовал всероссийский проект «Детство без опасности». Этому событию посвятили пресс-конференцию в Перинатальном центре. Проект реализует федеральная автоинспекция при поддержке Минздрава России и общественной организации «Движение без опасности». С 19-го по 21-й год он должен охватить сто городов. Представители органов власти Кабардино-Балкарии говорили, прежде всего, о том, как предотвратить детский травматизм. «Особенно важно создать максимально безопасные условия для наших детей, исключить риск и гибели, и ранения в условиях дорожной среды. Поверьте, гибель каждого ребенка для нас- это трагедия, большая трагедия»,- отметил министр внутренних дел по КБР Василий Павлов. В рамках проекта «Детство без опасности» в Перинатальном центре проведут тренинги для родителей. Сертифицированные специалисты дважды в неделю прочитают лекции о том, как перевозить детей в автомобиле, об установленных ограничениях скорости, как пересекать проезжую часть с коляской, а также ответят на другие жизненно важные вопросы.

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