Сегодня в КБР пройдет проверка системы оповещения населения





Масштабная проверка чрезвычайным главком систем оповещения. Сегодня на территории республики будет подан сигнал «Внимание всем!» Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС. В 10 часов 40 минут в городах и районах запустят электросирены и громкоговорители. Задействуют также телеканалы и радиостанции. Проверка проводится по всей стране. Ее основная цель – отработать возможности своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях в случае ЧС. В ведомстве просят жителей сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира – плановые. Аналогичные проверки в этом году проводились 3 марта.