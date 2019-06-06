Сегодня в Кабардино-Балкарию с рабочим визитом прибыл заместитель министра просвещения России Андрей Николаев. — 2019.06.06

Он проинспектировал несколько объектов строительства в Нальчике, провел совещание с руководителями профильных министерств регионов СКФО.

Первым посетили строительство самой крупной в Кабардино-Балкарии школы. Общая площадь помещений составит 26 тысяч квадратных метров. Проектом помимо учебных кабинетов предусмотрены два спортивных зала, хореографии и два бассейна, площадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом и лёгкой атлетикой. Андрей Николаев осмотрел и два строящихся дошкольных учреждения в Нальчике. Замминистра России остался доволен увиденным и отметил, что Кабардино-Балкария показывает пример эффективного и рационального использования средств, выделенных на возведение объектов образования.

Позже в Доме правительства КБР Андрей Николаев провел рабочее совещание с руководителями профильных министерств субъектов Северо-кавказского округа. Это – одно из мероприятий общероссийской «сверки часов» по реализации нацпроектов, связанных с созданием новых мест в дошкольных и обще_образовательных организациях, отметил он. Обсуждены вопросы выравнивания положения, особенно в тех регионах, где еще остается проблема ликвидации третьей смены обучения в школах в Чечне, Ингушетии и Дагестане.