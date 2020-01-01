Сегодня в Кабардино-Балкарию прибыла делегация из Абхазии





Гости возложили венки к памятнику погибшим в грузино-абхазском противостоянии в 92-93 годах. Члены делегации подчеркнули, что сегодня очень важно сохранять и развивать эти взаимоотношения двух наших братских народов.

Добровольцы из Кабардино-Балкарии были среди первых, кто отправился на помощь братскому народу в борьбе за независимость. В начале 90-х в ходе войны погибли 59 жителей нашей республики. 12 человек удостоены звания Героя Абхазии…