Сегодня в Кабардино-Балкарии стартовал региональный межвузовский этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс»





Конкурс для людей с ограничениями по здоровью проводят по направлению «Информационная безопасность». Шесть участников. Это студенты КБГУ. Задания для всех одинаковы. За ходом чемпионата следят наблюдатели и эксперты.

Во время работы конкурсантам нельзя переговариваться. Все сидят, соблюдая социальную дистанцию. Победителей определят уже сегодня. Они продолжат борьбу на национальном этапе чемпионата.