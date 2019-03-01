Сегодня в Кабардино-Балкарии госавтоинспекторы проводят операцию под условным названием «Безопасный перевозчик» — 2019.03.06





Рейдовые мероприятия проходят по всей республике, в том числе на федеральной трассе «Кавказ». Сотрудники ГИБДД проверяют автобусы, маршрутки и такси. Под особый контроль взят транспорт, осуществляющий заказные междугородние, а также организованные перевозки детей. С начала 2019 года выявлено уже больше двух тысяч нарушений правил дорожного движения, отметили госавтоинспекторы. Кроме того, в ГИБДД рассказали, что такие операции будут проводиться два раза в неделю.