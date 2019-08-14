Сегодня в эфире нашего телеканала стартовали предвыборные дебаты кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва. — 2019.08.14

Все они в установленном порядке зарегистрированы Избирательной комиссией КБР. Напомню, на места в высшем законодательном органе республики претендуют 6 партий. Это «Справедливая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Гражданская платформа», партия «Зеленые» и «Единая Россия». В нашей студии эти политические объединения до пятого сентября представят свои предвыборные программы по социально-значимым вопросам. Сегодня, например, говорили о развитии системы здравоохранения республики. Каждый из кандидатов получил равное количество минут. Эфирное время для выступлений ограничено регламентом. Следующие дебаты в нашем эфире состоятся 20-го августа утром в 9.25.

Поделиться:

Radio
Радио

«Радио на колесах» – 2019.08.14

— О безальтернативных дорогах, приложении для фиксации нарушений ПДД и другом.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2019.08.14

— КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек щ1эныгъэл1 щ1алэгъуалэм я1ущ1ащ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2019.08.14

— Машукда ШК-халкъларыны маданият фестивалы болгъанды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus – 2019.08.14

— Казбек Коков вручил молодым ученым Кабардино-Балкарии свидетельства на право получения грантов Президента РФ

Подробнее