Сегодня в эфире нашего телеканала стартовали предвыборные дебаты кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва. — 2019.08.14

Все они в установленном порядке зарегистрированы Избирательной комиссией КБР. Напомню, на места в высшем законодательном органе республики претендуют 6 партий. Это «Справедливая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Гражданская платформа», партия «Зеленые» и «Единая Россия». В нашей студии эти политические объединения до пятого сентября представят свои предвыборные программы по социально-значимым вопросам. Сегодня, например, говорили о развитии системы здравоохранения республики. Каждый из кандидатов получил равное количество минут. Эфирное время для выступлений ограничено регламентом. Следующие дебаты в нашем эфире состоятся 20-го августа утром в 9.25.