Сегодня в горах КБР определили лучших в первой дисциплине Фестиваля Red Fox Elbrus Race





В горах Кабардино-Балкарии сегодня определили лучших в первой дисциплине Фестиваля горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race. Это был «Вертикальный километр». Трассу с набором высоты в тысячу метров проложили от поляны Азау до станции «Мир». Каждый установил для себя приблизительное время, за которое поднимется на три с половиной тысячи метров. Для военнослужащей из Иркутска Елены Кравченко забег стал рекордным, притом на уровне мира. Ее результат — 48 минут 31 секунда – на шесть минут быстрее, чем в прежние годы, а спортсменка – неоднократная участница фестиваля. Среди мужчин победа осталась за чемпионом прошлых лет Виталием Черновым. После забега спортсмены возложили цветы к памятнику «Героям обороны Приэльбрусья». Добавлю, что соревнования провели в рамках четвертого этапа Кубка России по скайраннингу. Также они стали частью Кубка Победы. Следующий турнир в честь освобождения от фашизма проведут седьмого мая: ранним утром будет дан старт скоростному восхождению на западную вершину Эльбруса.