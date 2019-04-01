Сегодня в Доме правительства временно исполняющий обязанности Главы КБР Казбек Коков встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергеем Кравцовым — 2019.04.18





В центре внимания вопросы подготовки и проведения ЕГЭ-2019, обеспечения его максимальной прозрачности и объективности. Принципиально важно, отмечено на встрече, чтобы экзамен прошел без нарушений и технических сбоев. Для решения этой важнейшей задачи в настоящее время в республике принимаются необходимые меры: определены пункты проведения экзаменов, проработаны вопросы их оснащения, использования систем видеонаблюдения, организации пропускного режима, ведется широкая информационно-разъяснительная работа с выпускниками и их родителями. Сергей Кравцов выразил уверенность, что в Кабардино-Балкарии итоговая государственная аттестация в школах пройдет на высоком организационном уровне.