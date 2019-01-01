Сегодня в Чегеме – плановые работы по замене участка газопровода.

Подачу ресурса временно прекратили в дома около двух тысяч абонентов.

Живут они по улице Ленина – от Баксанского шоссе до ВЫгонной. Специалисты планируют заменить около пятидесяти метров газопровода. Теперь это будут трубы из современных материалов, не подверженных коррозии. Перед началом работ территорию «сканировали» специальными приборами.

С просьбами о проверке коммуникаций в газовую службу обращались местные жители. Чтобы исключить возможность утечки, решили трубы поменять. Сейчас на месте работает бригада из 15 человек. Восстановить подачу газа обещают к шести вечера.