Сегодня в Баксане представителям девяти семей вручили сертификаты на социальную выплату





Среди получателей помощи от государства – молодые и многодетные семьи. Каждый сертификат – на сумму от полумиллиона рублей и выше. Средства предоставляют нуждающимся в рамках программы по обеспечению россиян доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Финансируют проект из бюджетов разных уровней.

По данным муниципалитета, еще 25 семей, которые вошли в список получателей, улучшат свои жилищные условия в ближайшие два года.