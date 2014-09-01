Сегодня в Атажукино перезахоронили останки 2 бойцов Красной Армии





Перезахоронить погибших героев Великой отечественной было решено на мемориале близ села Атажукино. Здесь с братской могиле уже покоится 31 солдат. Церемония началась с гимна России. участие в ней приняли представители Баксанской райадминистрации, республиканского военкомата, общественники, школьники. В почетном карауле – кадеты отличники. Память погибших почтили минутой молчания. Осанки солдат Победы захоронили под ружейные выстрелы. К могиле возложили живые цветы. Узнать имена героев Великой Отечественной, к сожалению, не удалось. Но поисковики говорят, это их не останавливает. Полевые работы будут проводить до тех пор, пока не будет найден и перезахоронен последний солдат.