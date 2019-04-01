Сегодня в Аргудане в торжественной обстановке открыли новый детский сад, который рассчитан на 160 мест — 2019.04.16





Яркое, современное здание в два этажа стало настоящим украшением села. Рассчитано учреждение на 8 групп – от самых маленьких детей до семилетних. Просторные игровые залы, спальни, санузлы… Внутри помещений уже установлены вся необходимая техника и оборудование. Завезена мебель, и даже игрушки. Сейчас численность малышей в селе высокая и с запуском нового объекта дефицит дошкольных мест будет ликвидирован. Расширенный материал об открытии нового дошкольного учреждения в селении Аргудан смотрите в наших следующих выпусках.