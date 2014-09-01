Сегодня в аэропорту Нальчика чествовали Ислама Кильчукова





В Нальчике чествовали победителя первенства Европы по вольной борьбе среди юниоров. Ислам Кильчуков участвовал в соревнованиях в немецком Дортмунде и сегодня вернулся в Кабардино-Балкарию. В нальчикском аэропорту чемпиона встречали музыкой и национальными угощениями. Несмотря на дождь, поддержать Кильчукова пришли родственники, друзья, представители спортивного сообщества, администрации Баксанского района и профильного министерства. Это первый успех Ислама на европейском уровне. На турнире в Германии он также выполнил норматив мастера спорта международного класса. Сейчас вольник живёт и тренируется в Москве, там его наставник Андзор Темботов. В Кабардино-Балкарии с ним занимаются Тимур Маршенкулов и Аслан Эльмесов. По словам спортмена, впереди одна цель – стать участником Олимпийских игр.