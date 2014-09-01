Сегодня в аэропорту «Нальчик» встречали победителей юношеского чемпионата Европы по вольной борьбе





Возле аэропорта «Нальчик» сегодня было особенно многолюдно. Жители республики ждали прилета чемпионов первенства Европы по вольной борьбе среди юношей. Это Саид Гергоков, Ислам Кажаров и Смаил Хасауов. Победителей встречали аплодисментами. Для них устроили зажигательные танцы и поднесли традиционный кавказский напиток. В честь новых спортивных побед пели популярные артисты, звучали слова приветствия от титулованных атлетов и пожелания новых достижений. Ребята стали чемпионами первенства Европы среди юношей до 16 лет. Соревнования проходили в Болгарии. Сборная России завоевала там 12 золотых медалей. Из них три принадлежат спортсменам из Кабардино-Балкарии. Впереди у спортсменов короткий отдых, затем вновь тренировки. Расслабляться нельзя: впереди дорога к новым пьедесталам почета.