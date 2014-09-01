Сегодня в аэропорту «Нальчик» встречали Джамболата Локьяева





Сегодня в аэропорту «Нальчик» встречали победителя чемпионата Европы по греко-римской борьбе Джамболата Локьяева. Он принес сборной России золотую медаль на континентальном первенстве, которое завершилось в Варшаве. В финале европейского чемпионата 26-летний уроженец Тырныауза, выступающий в весовой категории до 63 кг, разгромил представителя Азербайджана со счетом 5:0. Для Джамболата Локьяева эта победа – первая на турнирах уровня Европы. А в прошлом году спортсмен стал обладателем Кубка мира.