Сегодня в администрации Нальчика чествовали супружеские пары, которые в браке уже больше четверти века





Два десятка семей пригласили на торжество. Обычно его проводят восьмого июля – в День семьи, любви и верности. Но в этом году из-за коронавируса традиционную акцию были вынуждены перенести. Общественные награды вручили парам, которые своей жизнью, трудом и активной гражданской позицией заслужили авторитет и особое уважение. Чествование организовали мэрия Нальчика, Союз женщин Кабардино-Балкарии при участии отдела ЗАГС.

Медаль «За любовь и верность» впервые вручили в 2008-м. С тех пор награду получили больше 200 семей.