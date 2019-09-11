Сегодня в 4-ой гимназии Нальчика открылась первая научно- практическая конференция «Дипломаты будущего». — 2019.09.11

С прошлого года в образовательном учреждении работают профильные классы этого направления.

В мероприятии приняли участие сотрудники министерства иностранных дел России Валерий ЕгОшкин и Анатолий Кумахов, преподаватели вузов республики, студенты КБГУ и учащиеся этого образовательного учреждения. Перед конференцией почетные гости приняли участие в торжественном открытии зала имени Евгения ПримакОва.

Далее, на научно-практической конференции рассказали об истории российской дипломатической службы, а также об открытии её подразделений на Северном Кавказе.