В Кабардино-Балкарии возобновили поиски жителя села Заюково





Сегодня утром в Кабардино-Балкарии возобновили поиски жителя села Заюково, который пытался перейти реку Баксан. Случилось это во вторник вечером. По словам очевидцев, мужчина к тому же вел лошадь. Сильное течение сбило обоих. Животному удалось выбраться. Человека больше никто не видел. В тот же вечер началась спасательная операция. Сотрудники республиканской противопожарно-спасательной службы совместно с полицейскими обследовали русло реки в районе сел Заюково, Атажукино, Дыгулыбгей, а также вблизи Баксана. Пока безрезультатно.