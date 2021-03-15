Сегодня у православных верующих начался Великий пост


Великий пост — самый долгий из многодневных постов, установленных церковью. Воздержанием от пищи и развлечений верующие в течение семи недель будут готовить себя к празднованию предстоящей Пасхи, которое в этом году выпадает на 2 мая. А накануне народ радостно провожал зиму, встречал весну. Сопровождалось это действо ярким праздником -Масленицей. Окунуться в атмосферу этого удивительного праздника, узнать его историю и обряды, самим поучаствовать в различных конкурсах и, конечно же, отведать традиционных блинов пригласили жителей нескольких населенных пунктов Кабардино-Балкарии.

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