Сегодня у православных верующих начался Великий пост





Великий пост — самый долгий из многодневных постов, установленных церковью. Воздержанием от пищи и развлечений верующие в течение семи недель будут готовить себя к празднованию предстоящей Пасхи, которое в этом году выпадает на 2 мая. А накануне народ радостно провожал зиму, встречал весну. Сопровождалось это действо ярким праздником -Масленицей. Окунуться в атмосферу этого удивительного праздника, узнать его историю и обряды, самим поучаствовать в различных конкурсах и, конечно же, отведать традиционных блинов пригласили жителей нескольких населенных пунктов Кабардино-Балкарии.